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Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"

19 березня 2025, 08:07
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі
Про це було відомо ще до дзвінка Трампа путіну.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив оприлюднену кремлем та Білим домом інформацію, що у середу буде проведено масштабний обмін полоненими.
 
Про це пише "Укрінформ".
 
Глава держави запевнив, що йому було заздалегідь відомо з повідомлень Головного розвідувального управління Міноборони та Служби безпеки України про повернення додому 175 українських захисників.   
 
Зеленський заявив, що "обміни - це прекрасно для України" та нагадав, що звільнення всіх полонених стало б "демонстрацією волі та бажання щодо завершення війни".
 
Президент стверджує, що "не треба боятися хлопців та дівчат, які там роками сидять, бо ми не спрямуємо їх знову на фронт, адже їм потрібна допомога, медицина, реабілітація". 
полоненівійна в Україніросія окупанти

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