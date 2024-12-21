Зеленський підтвердив останній візит директора ЦРУ Білла Бернса в Україну

Зеленський заявив, що для Бернса це останній візит в Україну на посаді директора ЦРУ.

Президент Володимир Зеленський заявив про візит директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білла Бернса в Україну.

Про це він написав у X (Twitter).

Зеленський заявив, що для Бернса це останній візит в Україну на посаді директора ЦРУ.

"Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувались без офіційного інформування. Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито", – зазначив він.

Глава держави також побажав Берну та його сімʼї "всього найкращого" та висловив сподівання на зустріч у майбутньому.