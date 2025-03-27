Зеленський підтвердив отримання від США пропозиції повної угоди про мінерали

Зараз дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався, зазначив президент.

Україна і США домовлялися, що спершу буде рамкова угода про корисні копалини, а потім – повна.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Парижі.

Але США змінюють правила і пропонують одразу повну угоду. Але такий документ потребує вивчення, і його повинна затвердити Рада.

"Перед всім цим треба, щоби юристи працювали. Спочатку юристи працювали над однією угодою, потім над другою. В кінці-кінців домовились про рамкову угоду, а зараз – нові правила. Що ж, ми повинні діяти тут стримано, я б так сказав. Спокійно, не нервувати, а подивитись на угоду. Юристи вивчать. Є речі адекватні – будемо підтримувати", – сказав він.

Зараз дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався, зазначив президент. Але він не хотів би, щоб США вважали, що Україна проти такої угоди. Київ показував позитивні сигнали.

Пропозицію надати партнерам доступ до корисних копалин України в обмін на дієві гарантії безпеки українська влада озвучувала ще раніше в Плані миру. Однак предметно про це говорити почали після зміни влади в США: Дональд Трамп зажадав від України "розплати" за надану допомогу. Україна ж наголошувала, що в обмін на угоду їй потрібні гарантії безпеки.