Зеленський підтвердив передачу Німеччиною додаткових Patriot

Президент України зустрівся із канцлером ФРН на полях саміту НАТО.

Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави на полях саміту НАТО у Вільнюсі провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

"Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору", – зазначив президент.

Зеленський подякував Німеччині за тривалу, багаторічну підтримку України.

"Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", – додав він.

Вчора у столиці Литви стартував саміт країн НАТО. Союзники ухвалили комюніке, в якому серед іншого виклали своє бачення шляху України до Альянсу. Проте воно не містить чітких умов та графіку вступу.

Низка країн уже анонсували нові пакети військової допомоги Україні. Серед них Велика Британія, США та інші.