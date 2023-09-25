Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну
Президент Володимир Зеленський розповів про нараду з керівниками українських відомств. Також глава держави повідомив про прибуття в Україну перших танків Abrams.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
За словами президента, є хороші новини від міністра оборони Рустема Умєрова.
"Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", — йдеться в заяві.
Окремо обговорили підготовку до зими. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і "Пунктів незламності".