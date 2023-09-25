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Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

25 вересня 2023, 15:55
Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну
Фото: Укрінформ
Володимир Зеленський розповів про нараду з керівниками українських відомств.

Президент Володимир Зеленський розповів про нараду з керівниками українських відомств. Також глава держави повідомив про прибуття в Україну перших танків Abrams.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За словами президента, є хороші новини від міністра оборони Рустема Умєрова.

"Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", — йдеться в заяві.

Також стало відомо про доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
 
"Ліквідація наслідків обстрілів Одеси, інших населених пунктів. Допомога постраждалим. Прикриття Одещини — пріоритет на всіх моїх переговорах щодо ППО", — заявив президент.
 

Окремо обговорили підготовку до зими. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і "Пунктів незламності".

танкизеленськийвійна в Україніросія окупантиAbrams

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