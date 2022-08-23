НОВИНИКрим був, є і залишиться частиною України і після того, як Україна поверне його під свій контроль, стане частиною Європейського союзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський: Після деокупації Крим стане частиною ЄС
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відкриття другого саміту Кримської платформи, повідомляє РБК-Україна.
"Відновлення Україною контролю над Кримом стане історичним антивоєнним кроком в Європі. І це поверне безпеку і дасть справедливість, реінтегрує Крим в сучасний світ і це дозволить кожному з учасників Кримської платформи сказати своїм дітям, близьким, рідним, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями", - сказав він.
Президент підкреслив, що для України Крим - це не просто якась територія, не "фішка" в геополітичній грі як для країни терориста.
"Для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність. Крим був і є Україною і після деокупації разом з нашою державою стане частиною Євросоюзу я в цьому впевнений", - наголосив Зеленський.
Він додав, що тільки Україна здатна зв’язати Сімферополь з Берліном, а Ялту - з Неаполем.
"Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму", - запевнив голова держави.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня 2022 року стартував другий саміт Кримської платформи. У ньому беруть участь представники близько 60 країн світу. Цього разу саміт проводиться дистанційно, через повномасштабну війну в Україні.
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23 08 2022 15:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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