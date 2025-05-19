Зеленський після конфлікту з Трампом: "Я не кланяюсь, я переконую"

Зеленський не вважає себе винним у конфлікті.

Президент України Володимир Зеленський прагне налагодити особисті відносини з президентом США Дональдом Трампом після гострої суперечки, яка сталася між ними 28 лютого під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Про це йдеться в матеріалі The Times, що базується на книзі американського журналіста Саймона Шустера Шоумен, написаній на основі особистого спілкування з українським лідером.

Під час публічного обміну заявами у Білому домі Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той «грається з Третьою світовою війною», а також заявив, що Україна має бути "вдячною" за підтримку. Він фактично поставив ультиматум: "Або ви укладаєте угоду, або ми йдемо". Зеленський у відповідь наголосив на необхідності реальних гарантій безпеки, адже російський диктатор неодноразово порушував попередні домовленості.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав позицію Трампа й також закликав українського лідера бути вдячним, що президент США "намагається запобігти руйнуванню його країни". Після цих слів українська делегація достроково залишила Білий дім, а рамкову угоду про видобуток корисних копалин так і не було підписано.

Згодом у коментарі Fox News Зеленський визнав, що суперечка була "не на користь обом сторонам", і не виключив, що конфронтація могла бути спланованою.

Попри це, за словами журналіста Шустера, Зеленський не вважає себе винним у конфлікті. Він, навпаки, хотів би ще однієї зустрічі з Трампом — вже "один на один", щоб, як він висловився, "пережити ту жахливу зустріч". Шустер описує Зеленського як людину, що не здатна до "поклонів", але вірить у силу особистого контакту та прагне дивитися співрозмовнику в очі, апелюючи до його людяності.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав напружену розмову в Овальному кабінеті "черговим раундом для бійця-чемпіона", підкресливши, що Зеленський запропонував конструктивне рішення, попри домінуючу позицію Трампа.

Інший епізод, на який звернули увагу в The Times, — це контраст між Зеленським і президентом Сальвадора Найібом Букеле. Після візиту до Білого дому Букеле написав у X: "Я вже сумую за тобою, президент Т.". Зеленський, у свою чергу, не став вдаватися до подібних жестів.

Після невдалих переговорів у Вашингтоні наступна зустріч між Трампом і Зеленським, яка відбулася у Ватикані, пройшла у зовсім іншій атмосфері. Як стверджує Шустер, Зеленський намагався донести до американського лідера ключове послання: "путіну не можна довіряти, будь-яка угода з ним зашкодить вашій спадщині".

З часу обрання на посаду в травні 2019 року Зеленський здійснив 134 закордонні візити, з них 48 — лише за останній рік. Найчастіше він відвідував Німеччину (11 разів), Францію (10) та США (9). Від початку 2025 року він уже побував у 18 країнах.

Голова парламентського комітету із закордонних справ Олександр Мережко зазначив, що активна міжнародна діяльність допомагає президенту зберігати ясність мислення: "Зміна обстановки не дає зійти з розуму".