Зеленський планує попросити Європу допомогти збільшити зарплати українським солдатам

Таким чином українська влада хоче мотивувати долучатися до війська більше добровольців на тлі нестачі новобранців.

Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських союзників з проханням допомогти фінансувати підвищення зарплат військовим, які чинять опір російському вторгненню, щоб зменшити зростаючу нестачу новобранців.

Про це пише Bloomberg.

"Раніше європейці відмовлялися надавати фінансування на зарплати нашим військовослужбовцям, лише на зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх", – сказав Зеленський журналістам у Києві.

Як зазначає видання, оскільки кампанія з мобілізації в Україні стає дедалі менш популярною серед населення, втомленого війною, яка триває вже четвертий рік, влада Зеленського хоче мотивувати більше добровольців, пропонуючи суттєві виплати тим, хто підписує військові контракти.

росія вже давно пропонує великі бонуси за підписання контрактів та високі зарплати, щоб щомісяця залучати десятки тисяч до своєї армії, прагнучи уникнути повторення сплеску громадського незадоволення, коли путін наказав провести частковий призов через кілька місяців після початку вторгнення у 2022 році.

Збільшення виплат солдатам посилить навантаження на державний бюджет України, дефіцит якого минулого року перевищив 20% валового внутрішнього продукту на тлі величезних військових витрат. Країна, що страждає від війни, залежить від десятків мільярдів доларів допомоги від своїх іноземних союзників, які досі відкидають ідею прямого покриття військових витрат.