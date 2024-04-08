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Зеленський планує відвідати ПАР

08 квітня 2024, 12:51
Зеленський планує відвідати ПАР
Володимир Зеленський
Візит глави держави може відбутися у найближчі місяці.

У найближчі кілька місяців президент України Володимир Зеленський планує відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) з офіційним державним візитом в рамках налагодження відносин з країнами Африки на тлі війни з росією.

Про це пише місцеве видання Business Day з посиланням на міністерку міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор.

Зазначається, що міністерка міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор заявила, що Зеленський висловив намір відвідати ПАР цього року, щоб "встановити більш міцні торговельні зв'язки з ПАР, а також хоче обговорити характер відносин, які, як він сподівається, виникнуть після врегулювання питання війни".

Раніше повідомлялося, що Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.

Повідомляється, що до призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Міністр МЗС  Дмитро Кулеба розповів, що установа здійснюватиме весь спектр функцій: розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв'язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців. 

За словами міністра, наступними країнами, в яких піднімуть український прапор над новими українськими посольствами, стануть Руанда, Мозамбік, Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити десять нових посольств в Африці. 

ПАРВолодимир Зеленськийвійна в Україніросія окупанти

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