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Зеленський планує візит до Франції

"Найближчим часом Президент Зеленський планує візит до Парижа, і Президент Республіки Еммануель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту"
Президент України Володимир Зеленський готовий посилювати двосторонні відносини із Францією.
Зеленський планує візит до Франції Фото: president.gov.ua

Під час брифінгу у п’ятницю, після зустрічі з главою Української держави, про візит заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Укрінформ".

"Я щойно мав нову нагоду зустрітися з Президентом Зеленським для нового доволі змістовного обміну, який став продовженням наших бесід, які ми вчора проводили з моїм німецьким колегою. Ми обговорили теми, яких ми торкалися вчора, але водночас розглянули весь спектр наших двосторонніх відносин. Найближчим часом Президент Зеленський планує візит до Парижа, і Президент Республіки Еммануель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту. Я відчув насправді з боку Президента Зеленського сильну волю, сильне бажання працювати на подальше посилення наших двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних проектів у сферах, які становлять інтерес для нашої спільної роботи", - сказав міністр закордонних справ Франції.

Нагадаємо, що 30 травня відбулася зустрічі Володимира Зеленського та глави МЗС Німеччини і Франції .

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31 05 2019 20:24
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