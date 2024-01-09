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Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня – ЗМІ

09 січня 2024, 08:43
Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня – ЗМІ
Володимир Зеленський
Ймовірно, Президент Зеленський виступить на Давоському форумі.

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у міжнародному форумі в Давосі та відвідати Швейцарію наступного тижня.

Про це повідомляє Tages-Anzeiger.

Видання зазначає, що в січні президент України планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі та столицю Швейцарії, місто Берн. Тривалість візиту глави держави може становити не менше двох днів.

Президент України також планує візит до Берна перед своїм виступом у Давосі у понеділок, 15 січня. Про це повідомляють кілька незалежних джерел видання, які ознайомлені з планами візиту.

За даними видання, президент України може зустрітися з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони.

ШвейцаріяДавосвійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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