Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня – ЗМІ

Ймовірно, Президент Зеленський виступить на Давоському форумі.

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у міжнародному форумі в Давосі та відвідати Швейцарію наступного тижня. Про це повідомляє Tages-Anzeiger.

Видання зазначає, що в січні президент України планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі та столицю Швейцарії, місто Берн. Тривалість візиту глави держави може становити не менше двох днів.

Президент України також планує візит до Берна перед своїм виступом у Давосі у понеділок, 15 січня. Про це повідомляють кілька незалежних джерел видання, які ознайомлені з планами візиту.

За даними видання, президент України може зустрітися з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони.