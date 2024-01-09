Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у міжнародному форумі в Давосі та відвідати Швейцарію наступного тижня.
Про це повідомляє Tages-Anzeiger.
Видання зазначає, що в січні президент України планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі та столицю Швейцарії, місто Берн. Тривалість візиту глави держави може становити не менше двох днів.
Президент України також планує візит до Берна перед своїм виступом у Давосі у понеділок, 15 січня. Про це повідомляють кілька незалежних джерел видання, які ознайомлені з планами візиту.
За даними видання, президент України може зустрітися з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони.