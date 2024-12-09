Зеленський планує зателефонувати Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО

Президент України зазначив, що у Трампа ще нема повноважень, тому варто говорити саме із чинним лідером.

Президент України Володимир Зеленський планує підняти питання про запрошення України в НАТО під час телефонної розмови із із президентом США Джо Байденом, сказав він у понеділок в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи питання щодо запрошення України в НАТО, Зеленський заявив, що це складно обговорювати із новообраним американським президентом Дональдом Трампом, адже він ще не в Білому домі й не має всіх юридичних прав.

Відтак, український президент анонсував плани зателефонувати Байдену "найближчим часом".

"Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що, поки сьогодні він ще не в Білому домі, від нього не залежить", – заявив він.

Також він подякував за останній пакет допомоги Україні від США.

"Це серйозна підтримка. Для нас це дуже важливо. І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якщо б у нас було запрошення і ми не були в НАТО, і буде така пауза, що буде в цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку?", – зазначив він.

Зеленський зазначив, що варто "подумати й попрацювати над позицією" президента Франції Емманюеля Макрона.

"Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО? Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО", – додав Зеленський.