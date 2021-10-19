Зеленський планує звільнити голову Нацбанку Шевченка і призначити нового - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову Національного банку України Кирила Шевченка, якого призначили на посаду минулого року.

Про це повідомляє Bloomberg з посланням на три джерела, які знайомі з планами Зеленського і попросили залишитися анонімними, пише "Громадське".

Зазначається, що президент незадоволений роботою Шевченка. Голова Нацбанку раніше посварився з деякими вищими керівниками банку, що призвело до низки відставок. Це нервувало західних донорів, включаючи Міжнародний валютний фонд, зазначає Bloomberg.

Щоб звільнити Шевченка, Зеленський повинен надати підстави для цього і отримати схвалення парламенту. Але видання зазначає, що знайти нову кандидатуру на пост голови Нацбанку, яку б підтримали парламентарі, буде непросто. Bloomberg нагадує, що раніше Зеленському двічі не вдавалося домогтися затвердження глави "Нафтогазу" на посаді міністра енергетики.

Пошуком кандидатів наразі займається глава ОП Андрій Єрмак, але ніяких конкретних дат щодо завершення цього процесу немає, пише видання.

Водночас Офіс Зеленського заперечив плани про зміну керівництва Нацбанку, назвавши їх "чутками" і заявивши, що офіційна заява буде тільки в тому випадку, якщо буде якесь рішення щодо заміни Шевченка. У НБУ виданню заявили, що у Шевченка "попереду багато важливих завдань", і його команда "продовжує працювати над їхнім виконанням".

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. Проте вже наприкінці року інфляція почне знижуватися.