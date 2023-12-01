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Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на підтримку України – AP

01 грудня 2023, 14:13
Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на підтримку України – AP
Фото: Укрінформ
Україні доводиться змагатися за увагу до своєї повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський занепокоєний тим, що через війну на Близькому Сході Україна може втратити світову увагу та ресурси, необхідні для захисту від росії. Наслідки зміни уваги міжнародної спільноти вже є.

Про це він сказав він у інтерв'ю Associated Press.

Українці розуміють, що їм "потрібно боротися за увагу до повномасштабної війни", сказав він. "Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут".

Ця зміна фокусу може призвести до зменшення економічної та військової допомоги Україні. Посадовці США та Європи продовжували відвідувати Київ після нападу на Ізраїль 7 жовтня, але Зеленський все рівно має занепокоєння. 

"Розумієте, увага дорівнює допомозі. Відсутність уваги означає відсутність допомоги. Ми боремося за кожну частинку уваги", – сказав він.

Коментуючи результати соцопитування в США, які показали, що майже половина американців вважають допомогу Україні надмірною, президент сказав, що "вибір американців – це вибір американців".

Але він стверджує, що, допомагаючи Україні, американці допомагають і собі.

"У випадку України, якщо стійкість сьогодні зазнає невдачі через відсутність допомоги та нестачу зброї та фінансування, це означатиме, що Росія, швидше за все, вторгнеться в країни НАТО", – сказав він, додавши, що тоді воювати доведеться дітям Америки.

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