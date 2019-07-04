Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський подякував Авакову за чесні вибори, - ВІДЕО

"Мені здається, це вперше в історії нашої країни поліція працювала на країну"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський дав оцінку першого туру виборів і подякував силовим структурам за виконану роботу.
Зеленський подякував Авакову за чесні вибори, - ВІДЕО Фото: соцмережі

Відповідне відеозвернення Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський вважає, що перший тур виборів пройшов прозоро й чесно, що було відзначено всіма спостерігачами Європи, США. ОБСЄ.

Окреме спасибі кандидат висловив усім співробітникам МВС і главі відомства Арсену Авакову.

"Уперше я захотів подякувати всім співробітникам МВС. Кожному поліцейському, кожному рятувальникові, кожному нацгвардійцю. І окремо хочу подякувати міністру внутрішніх справ Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли поліція, міністерство працювали не на кандидата окремого. А працювали на країну. Захищали інтереси України. Дякуємо вам. Дякуємо кожному", - сказав Зеленський. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2019 22:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.