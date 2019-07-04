ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти Володимир Зеленський дав оцінку першого туру виборів і подякував силовим структурам за виконану роботу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський подякував Авакову за чесні вибори, - ВІДЕО
"Мені здається, це вперше в історії нашої країни поліція працювала на країну"
Фото: соцмережі
Відповідне відеозвернення Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Зеленський вважає, що перший тур виборів пройшов прозоро й чесно, що було відзначено всіма спостерігачами Європи, США. ОБСЄ.
Окреме спасибі кандидат висловив усім співробітникам МВС і главі відомства Арсену Авакову.
"Уперше я захотів подякувати всім співробітникам МВС. Кожному поліцейському, кожному рятувальникові, кожному нацгвардійцю. І окремо хочу подякувати міністру внутрішніх справ Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли поліція, міністерство працювали не на кандидата окремого. А працювали на країну. Захищали інтереси України. Дякуємо вам. Дякуємо кожному", - сказав Зеленський.
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07 04 2019 22:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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