Зеленський подякував Авакову за чесні вибори, - ВІДЕО "Мені здається, це вперше в історії нашої країни поліція працювала на країну"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський дав оцінку першого туру виборів і подякував силовим структурам за виконану роботу.

Фото: соцмережі

Відповідне відеозвернення Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. Зеленський вважає, що перший тур виборів пройшов прозоро й чесно, що було відзначено всіма спостерігачами Європи, США. ОБСЄ. Окреме спасибі кандидат висловив усім співробітникам МВС і главі відомства Арсену Авакову. "Уперше я захотів подякувати всім співробітникам МВС. Кожному поліцейському, кожному рятувальникові, кожному нацгвардійцю. І окремо хочу подякувати міністру внутрішніх справ Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли поліція, міністерство працювали не на кандидата окремого. А працювали на країну. Захищали інтереси України. Дякуємо вам. Дякуємо кожному", - сказав Зеленський.

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