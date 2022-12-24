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ПОЛІТИКА

Зеленський подякував Байдену та Сунаку за підтримку України

24 грудня 2022, 08:58
Зеленський подякував Байдену та Сунаку за підтримку України
Фото: Укрінформ
Президент України висловив вдячність своєму американському колезі Джо Байдену та премʼєр-міністрові Великої Британії Ріші Сунаку за підтримку нашої держави.
Зі словами вдячності до двох лідерів Зеленський звернувся у Twitter.
 
"Дякую, президенте Сполучених Штатів. Для мене було честю відвідати США звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти!", - написав глава української держави.
 
За словами Зеленського, цей візит показав, що наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості - і разом творять майбутнє.
 
Президент України також подякував Ріші Сунаку і всьому британському народу.
 
«Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми відчуваємо світло і тепло ваших сердець. Світло завжди долає темряву. Тож разом ми переможемо зло і відновимо мир в Україні, Європі та світі. Веселого Різдва Христового, друзі!».
 
Як повідомлялося, Президент України висловив вдячність американському Конгресу та його представникам за ухвалення бюджету, який містить багатомільярдну підтримку нашої держави.
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