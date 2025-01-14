Зеленський подякував Пісторіусу за підтримку ППО та обговорив спільні проєкти

Політики обговорили кроки для посилення України та розширення спільних проєктів.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який уже вчетверте прибув до України з візитом. Політики обговорили кроки для посилення України та розширення спільних проєктів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави подякував ФРН за допомогу нашій державі і відзначив, що загальна сума наданої Німеччиною підтримки становить близько 16 % від усієї допомоги, яку отримала Україна від партнерів.

"Ми особливо вдячні за те, що у складні моменти блекаутів і захисту неба Німеччина зробила один із найбільших внесків у захист українського неба, у будівництво новітньої української системи протиповітряної оборони. Ми вдячні за системи ППО Patriot, IRIS-T, безумовно, вдячні й за Gepard, які захищали нашу критичну інфраструктуру і продовжують це робити", – сказав Володимир Зеленський і також подякував за спільне зі США лідерство у форматі "Рамштайн".