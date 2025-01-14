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Зеленський подякував Пісторіусу за підтримку ППО та обговорив спільні проєкти

14 січня 2025, 20:31
Зеленський подякував Пісторіусу за підтримку ППО та обговорив спільні проєкти
фото: Офіс президента України
Політики обговорили кроки для посилення України та розширення спільних проєктів.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який уже вчетверте прибув до України з візитом. Політики обговорили кроки для посилення України та розширення спільних проєктів.
 
Про це йдеться на сайті Офісу президента. 
 
Глава держави подякував ФРН за допомогу нашій державі і відзначив, що загальна сума наданої Німеччиною підтримки становить близько 16 % від усієї допомоги, яку отримала Україна від партнерів. 
 
"Ми особливо вдячні за те, що у складні моменти блекаутів і захисту неба Німеччина зробила один із найбільших внесків у захист українського неба, у будівництво новітньої української системи протиповітряної оборони. Ми вдячні за системи ППО Patriot, IRIS-T, безумовно, вдячні й за Gepard, які захищали нашу критичну інфраструктуру і продовжують це робити", – сказав Володимир Зеленський і також подякував за спільне зі США лідерство у форматі "Рамштайн".
 
На зустрічі також говорили про військову підтримку, посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та закупівлю українського озброєння й техніки за данською моделлю. Це кроки, які можуть посилити позиції України та примусити росію до встановлення справедливого й тривалого миру. Також обговорили перспективи розширення спільних проєктів з вироблення та ремонту озброєння й техніки в Україні.
 
Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина вже замовила для України 54 нові самохідні артилерійські установки RCH 155 і сказав, що вони приїдуть так швидко, як тільки можливо, адже це є "дуже ефективною та мобільною системою".
 
Він також розповів про результати вчорашньої зустрічі Group of 5 у Варшаві – міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, які об’єдналися у новий переговорний формат для зміцнення європейської безпеки та посилення підтримки України.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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