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Зеленський подякував прем'єр-міністру Нідерландів за пошук систем ППО для України

08 травня 2024, 18:33
Зеленський подякував прем'єр-міністру Нідерландів за пошук систем ППО для України
Володимир Зеленський
Рютте долучиться до Саміту миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. 

Про це він написав у X (Twitter).

Володимир Зеленський проінформував Рютте про черговий російський обстріл українських міст, громад та енергетичних об’єктів і подякував за активну роботу Нідерландів із пошуку додаткових систем ППО для України, зокрема для Харкова.

"Відзначив додаткову військову допомогу Нідерландів обсягом 1 млрд євро. Обговорили подальшу оборонну співпрацю, а також майбутній Саміт миру у Швейцарії", - розповів Президент.

Зеленський зазначив, що Рютте підтвердив свою участь у саміті.

Рютте ж повідомив, що його держава разом із союзниками продовжують допомагати Києву.

"Ми беремо участь у німецькій ініціативі щодо швидкого постачання засобів ППО великої дальності. Наше міністерство оборони старанно працює над пошуком засобів протиповітряної оборони, які Україна може використати для нейтралізації атак російських дронів та ракет", - зауважив глава нідерландського уряду.

Рютте додав, що триває співпраця з Данією та Чехією над оперативним постачанням засобів ППО та боєприпасів (зокрема, артилерійських снарядів). Нідерланди долучилися до ініціативи Естонії щодо постачання боєприпасів із існуючих запасів.

Марк Рюттевійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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