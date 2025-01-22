Зеленський подякував Вучичу за підтримку України

Український президент, коментуючи зустріч із Вучичем, відзначив, що позиція Києва "залишається незмінною: нічого про Україну без України".

Президент Володимир Зеленський у середу, 22 січня, зустрівся із сербським візаві Александаром Вучичем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував Вучичу за "гуманітарну та фінансову підтримку України з боку Сербії", а також наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки для "тривалого і стійкого миру".

"Окремо лідери обговорили інтеграцію в Європейський Союз, що є спільною метою двох країн", – наголошується в повідомленні.

Український президент, коментуючи зустріч із Вучичем, відзначив, що позиція Києва "залишається незмінною: нічого про Україну без України".

У пресслужбі президента Сербії зазначили, що Вучич обговорив з українським візаві "поточну геополітичну та регіональну ситуацію, можливості досягнення сталого миру та стабільності на нашому континенті, а також енергетичну безпеку".

Він також висловив сподівання, що Київ і Белград "продовжать добру та відкриту співпрацю" для взаємної підтримки на спільному європейському шляху.