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ПОЛІТИКА

Зеленський подякував Вучичу за підтримку України

22 січня 2025, 21:57
Зеленський подякував Вучичу за підтримку України
джерело president.gov.ua
Український президент, коментуючи зустріч із Вучичем, відзначив, що позиція Києва "залишається незмінною: нічого про Україну без України".

Президент Володимир Зеленський у середу, 22 січня, зустрівся із сербським візаві Александаром Вучичем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував Вучичу за "гуманітарну та фінансову підтримку України з боку Сербії", а також наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки для "тривалого і стійкого миру".

"Окремо лідери обговорили інтеграцію в Європейський Союз, що є спільною метою двох країн", – наголошується в повідомленні.

Український президент, коментуючи зустріч із Вучичем, відзначив, що позиція Києва "залишається незмінною: нічого про Україну без України".

У пресслужбі президента Сербії зазначили, що Вучич обговорив з українським візаві "поточну геополітичну та регіональну ситуацію, можливості досягнення сталого миру та стабільності на нашому континенті, а також енергетичну безпеку".

Він також висловив сподівання, що Київ і Белград "продовжать добру та відкриту співпрацю" для взаємної підтримки на спільному європейському шляху.

війнавучичВолодимир Зеленський

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