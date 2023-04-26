Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном уперше від початку великої війни

Переговори ініціював Київ.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

Деталей розмови з головою КНР Зеленський не повідомив. Втім, назвав діалог тривалим та змістовним.

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", – йдеться у дописі українського президента.

Про розмову лідерів двох країн повідомили і у Пекіні. У МЗС КНР зазначають, що ініціатором була українська сторона. За словами речника президента України Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.

"Голова Сі Цзіньпін щойно розмовляв по телефону з президентом України Володимиром Зеленським", – написала помічниця міністра закордонних справ КНР Хуа Чуньїн.

За її словами, Китай відправить до України та суміжних країн спеціального представника у справах Євразії для "поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні".

У китайському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною, а також стратегічне партнерство. Хуа Чуньїн наголосила, що Пекін надав Україні кілька партій гуманітарної допомоги і продовжуватиме надавати її в міру своїх можливостей.