Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild
09 жовтня 2024, 19:57
Олаф Шольц
Зеленський проведе зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня, який вочевидь планували під засідання формату "Рамштайн" на рівні лідерів.
Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в уряді.
За інформацією видання, під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням наступного дня, 12 жовтня, зустрічі формату "Рамштайн" на рівні лідерів на однойменній американській авіабазі.