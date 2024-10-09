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Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild

09 жовтня 2024, 19:57
Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild
Олаф Шольц
Зеленський проведе зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня, який вочевидь планували під засідання формату "Рамштайн" на рівні лідерів.
 
Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в уряді.
 
За інформацією видання, під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 
 
Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням наступного дня, 12 жовтня, зустрічі формату "Рамштайн" на рівні лідерів на однойменній американській авіабазі. 
Олаф Шольцвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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