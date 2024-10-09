Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild

Зеленський проведе зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня, який вочевидь планували під засідання формату "Рамштайн" на рівні лідерів.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в уряді.

За інформацією видання, під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням наступного дня, 12 жовтня, зустрічі формату "Рамштайн" на рівні лідерів на однойменній американській авіабазі.