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Зеленський поїде в Туреччину, навіть якщо рф не припинить вогонь – Axios

12 травня 2025, 08:07
Зеленський поїде в Туреччину, навіть якщо рф не припинить вогонь – Axios
Зеленський прибуде до Туреччини в четвер
Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Туреччини 15 травня для переговорів із рф. Однак він буде там, навіть якщо росія не почне припинення вогню відзавтра.
 
Про це повідомляє Axios.
 
"Зеленський прибуде до Туреччини в четвер, навіть якщо росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок", - пише видання з посиланням на неназваного українського чиновника.
 
Нагадаємо, вчора Україна, США та "колація охочих" запропонували розпочати з 12 травня повне та безумовне припинення вогню на 30 днів. Уночі російський диктатор путін проігнорував ідею, але натомість запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі. Зеленський заявив, що готовий до переговорів із рф, але спочатку має бути припинення вогню. Ідентичну позицію висловили європейські лідери, спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог, і навіть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який сьогодні говорив із путіним щодо питання переговорів.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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