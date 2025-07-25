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Зеленський показав масштабне виробництво дронів-перехоплювачів

25 липня 2025, 19:55
Зеленський показав масштабне виробництво дронів-перехоплювачів
Для виробників поставлене чітке завдання – здатність України застосувати у визначений час щонайменше 1000 перехоплювачів на добу
Президент України Володимир Зеленський відвідав одне з вітчизняних виробництв дронів, в тому числі перехоплювачів.
 
Про це він написав у своєму Telegram-каналі і розмістив відео виробничих процесів з підприємства. 
 
"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя", - прокоментував Зеленський. 
 
Глава держави зауважив, що зустрічався вже з низкою представників виробництв дронів.
 
"І вони знають, що наш запит – 1 тис перехоплювачів на добу. Але якщо зможемо робити більше, то я вважаю, це велика допомога", - підкреслив президент.
 
За його словами, урядовці забезпечують контрактування, також ведеться постійна робота з партнерами, щоб дефіциту не було фінансування. 
 
"Український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує", - зазначив президент.
війна в Україніросія окупантидрони

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