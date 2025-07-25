Зеленський показав масштабне виробництво дронів-перехоплювачів

Для виробників поставлене чітке завдання – здатність України застосувати у визначений час щонайменше 1000 перехоплювачів на добу

Президент України Володимир Зеленський відвідав одне з вітчизняних виробництв дронів, в тому числі перехоплювачів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі і розмістив відео виробничих процесів з підприємства.

"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя", - прокоментував Зеленський.

Глава держави зауважив, що зустрічався вже з низкою представників виробництв дронів.

"І вони знають, що наш запит – 1 тис перехоплювачів на добу. Але якщо зможемо робити більше, то я вважаю, це велика допомога", - підкреслив президент.

За його словами, урядовці забезпечують контрактування, також ведеться постійна робота з партнерами, щоб дефіциту не було фінансування.

"Український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує", - зазначив президент.