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Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги на зиму – CNN

21 вересня 2023, 19:43
Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги на зиму – CNN
Володимир Зеленський
Він допоможе ЗСУ у зимовий період.

Офіційний представник США повідомив ЗМІ, що Білий дім планує оголосити про новий пакет допомоги Україні. 

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, мовиться, що у новий пакет увійдуть додаткові засоби артилерії та протитанкової оборони, а також – ППО. Це допомога Україні для контрнаступу ЗСУ, який наразі триває.

Повідомляють, що Зеленський поїде з Білого дому зі значним пакетом додаткових можливостей для підтримки короткострокової та довгострокової оборони.

Очікують, що нова допомога має допомогти Україні пережити важку зиму, коли кількість російських терористичних атак зросте.

 

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