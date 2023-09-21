Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги на зиму – CNN
Офіційний представник США повідомив ЗМІ, що Білий дім планує оголосити про новий пакет допомоги Україні.
Про це повідомляє CNN.
Зокрема, мовиться, що у новий пакет увійдуть додаткові засоби артилерії та протитанкової оборони, а також – ППО. Це допомога Україні для контрнаступу ЗСУ, який наразі триває.
Повідомляють, що Зеленський поїде з Білого дому зі значним пакетом додаткових можливостей для підтримки короткострокової та довгострокової оборони.
Очікують, що нова допомога має допомогти Україні пережити важку зиму, коли кількість російських терористичних атак зросте.