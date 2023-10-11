Зеленський пообіцяв не атакувати ЗАЕС під час контрнаступу – глава МАГАТЕ

Гроссі вказав на незахищені місця на Запорізькій АЕС, які викликають в нього занепокоєння, і йдеться не лише про систему охолодження.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що українська армія не буде атакувати Запорізьку АЕС під час контрнаступу.

Про це Гроссі сказав The Guardian, розповідаючи, що він найбільше занепокоєний потенційним втягуванням ЗАЕС в бойові дії. Однак, український президент дав йому обіцянку.

"Президент Зеленський особисто запевнив мене, що вони не будуть безпосередньо бомбити або обстрілювати її", - сказав Гроссі.

Втім, за словами глави МАГАТЕ, Зеленський також сказав йому, що "всі інші варіанти повернення станції залишаються на столі". Це означає, що Україна дотримуватиметься першого з п'яти нових принципів ядерної безпеки: "не нападати на атомну електростанцію". Гроссі озвучив ці нові принципи на засіданні Ради Безпеки ООН наприкінці травня, щоб запобігти "катастрофічній аварії".

Запорізька атомна електростанція була захоплена росією в березні 2022 року, що стало першим випадком захоплення ядерних реакторів в ході війни. Це спровокувало страх перед новою атомною катастрофою в тій же країні, де в 1986 році стався вибух на Чорнобильській АЕС. Гроссі сказав, що небезпека полягає в тому, що "будь-що може статися в будь-який час", враховуючи воєнну ситуацію.

"Мене часто запитують, чи в безпеці електростанція зараз. Ні. Вона знаходиться посеред зони бойових дій, де йде контрнаступ", - сказав він.

На його думку, "є дві основні проблеми", найбільш значущою з яких залишається «пряма атака, влучання» в одну з найменш захищених зон станції, в той час як другорядною проблемою є підтримання водяного охолодження, необхідного навіть тоді, коли 6 реакторів зупинені. Гроссі також сказав The Guardian, що занепокоєння у нього викликають також "низка вразливих місць окрім сами ректорів". До таких місць він відніс "не укріплену зону відпрацьованого палива", а також інші сховища, де зберігається свіже ядерне паливо.

"Зали зі свіжим паливом, нагадаю, зазнали удару в серпні 2022 року", - додав він, описуючи наслідки атаки, в результаті якої на даху ключового об'єкту електростанції залишилися дірки, видимі на супутникових знімках.

Спостерігачі МАГАТЕ постійно перебувають на атомній електростанції, хоча минулого тижня Greenpeace заявив, що їхня кількість (4 людей) занадто мала, і вони не можуть надати ефективних гарантій безпеки, оскільки повинні попереджати про свої інспекційні запити за тиждень.

Гроссі наполягає на тому, що МАГАТЕ здатне тримати ситуацію з безпекою під контролем.

"Бувають складні моменти, коли ми не отримуємо доступу, тому нам доводиться трохи сперечатися. Для нас це не щось нове. Ніхто не любить аудиторів", - сказав він, зазначивши, що МАГАТЕ доводилося мати справу з проблемами доступу в інших країнах, таких як Іран.