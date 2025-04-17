Зеленський попередив про можливі удари росії по Україні напередодні Великодня

Розвідка попереджає, що росія готує нові удари.

Згідно з даними українських спецслужб, росія напередодні та після Великодня може готувати нові удари по Україні, в тому числі по енергетиці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і в час, і після нього – можливі нові удари росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику", - сказав він.

Зеленський додав, що хоча третю зиму повномасштабної війни вдалось пройти без блекаутів, однак загрози системних відключень залишались.

"Україна зберегла свою енергосистему – об’єднану, робочу. І це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу. … Звісно, це не означає, що загрози вже немає. Знаємо, до чого готується росія", - додав він.

За словами президента, зберігати енергостстему вдається не лише завдяки протиповітряній обороні, а й завдяки людям, які будують укріплення на об’єктах та оперативно ліквідовують наслідки атак.

"Так, ми розраховуємо на дипломатію, що наші партнери – США, Європа та інші – не дозволять принижувати себе і надалі ігнорувати пропозицію щодо припинення вогню, щодо припинення війни, але ми маємо бути готові щодо всіх сценаріїв, і обороняти наших людей", - заявив Зеленський на церемонії нагородження працівників енергетичного сектору.

За словами Зеленського, сьогодні, 17 квітня, він подякував українським енергетикам і відзначив їх державними нагородами.