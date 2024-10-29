Зеленський попросив ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги – NYT

В одній із секретних частин плану перемоги президента України Володимира Зеленського, у пункті про комплексний неядерний стратегічний стримувальний пакет, міститься вимога щодо надання Україні ракет Tomahawk із дальністю дії 2400 кілометрів.

Однак, за словами анонімного політика, це є "абсолютно нездійсненною вимогою". Замість підтримки плану перемоги, який, як стверджував Зеленський, покладе край війні з росією, президент України отримав лише "мляву риторичну підтримку". Зокрема, як повідомляється, жодна країна не погодилася дозволити Україні обстрілювати західними ракетами дальнього радіусу дії військові об'єкти в глибині рф, і жодна велика країна не підтримала запрошення України до НАТО.

ЗМІ пише, що через це офіційний візит Зеленського до США та Європи протягом останніх тижнів "можна вважати провальним".

"Але справжня аудиторія для цього плану [перемоги] може перебувати вдома, вважають деякі військові аналітики та дипломати. Зеленський може використати свої жорсткі позиції, включно з нещодавнім зверненням до парламенту, щоб показати українцям, що він зробив усе, що міг, підготувати їх до того, що Україні, можливо, доведеться піти на угоду, і дати українцям зручного цапа-відбувайла - Захід", - пише NYT.