Зеленський попросив Швейцарію організувати Глобальний саміт миру

Президент подякував швейцарському народу за солідарність з Україною.

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швейцарії у четвер, 15 червня. Глава держави запросив країну організувати Глобальний саміт миру.

Про це повідомляє RTS.

Під час виступу Зеленський звернувся до Швейцарії з проханням організувати Глобальний саміт миру, що буде присвячений обговоренню української формули миру щодо закінчення війни. На думку президента, це особлива компетенція Швейцарії.

Зеленський також подякував швейцарському народу за солідарність з Україною. Окрім того, він наголосив на важливості реекспорту зброї в Україну для закінчення війни, неодноразово повторюючи, що його країна не є джерелом цього конфлікту та насильства і що загроза виходить "ззовні".

Україна та союзники планують провести саміт формули миру за участі лідерів інших країн. Він пройде без росії. Данія та Швеція вже заявили про бажання провести таку зустріч.