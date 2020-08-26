Зеленський порівняв "Південмаш" та "SpaceX"
Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Дніпропетровської області, повідомляє "Економічна правда".
"Моя мрія - аби Дніпропетровська земля стала космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Ми захоплюємось дуже часто Ілоном Маском, аплодуємо його проєктам та чомусь забуваємо, що у нас є Південмаш, є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та мають унікальний досвід. Держава завжди буде їх підтримувати та розкриє цей потенціал максимально", - зазначив Зеленський.
За його словами, потенціал області - це не тільки місто Дніпро, тут також є багато потужних міст - Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград та багато інших.
"Сильні сторони регіону - це, у першу чергу, гірничо-видобувна промисловість, металургія, енергетика, харчова та аграрна сфери. Перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проєкти. І мова не лише про міжнародний аеропорт "Дніпро", куди б мені дуже хотілося прилетіти вже наступного візиту", - зазначив голова держави.
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