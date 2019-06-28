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Зеленський посмертно нагородив депутата Тимчука орденом "За мужність"

Указ про нагородження з нагоди Дня Конституції України
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) народного депутата Дмитра Тимчука, тіло якого з вогнепальним пораненням знайшли 19 червня.
Зеленський посмертно нагородив депутата Тимчука орденом "За мужність" Дмитро Тимчук. Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

Указ про нагородження з нагоди Дня Конституції України "за значний внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні досягнення", оприлюднили на сайті президента.

Нагадаємо, що народний депутат України Дмитро Тимчук (фракція "Народного фронту") загинув у Києві 19 червня від кульового поранення. Колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко вказав, що це сталося "при чищенні нагородного пістолета".

Поліція розглядає кілька версій загибелі Тимчука. "Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. А також версії кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися. В квартирі на момент вчинення правопорушення він був не сам. Тому зараз збираються свідчення громадянки, яка була присутня в цей час в квартирі, а також сусідів", – сказав очільник поліції.

Дмитрові Тимчуку було 46 років, він народився в російському місті Чита. Із початку російської агресії проти України підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером. Детально висвітлював перебіг Кримської кризи, інтервенцію Російської Федерації в Україну, а також сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України восьмого скликання.

 
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