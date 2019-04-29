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Зеленський повертається в Україну з Туреччини

Політик вилетів з Туреччини в Україну регулярним рейсом авіакомпанії Turkish Airlines
Переможець виборів президента Володимир Зеленський повертається в Україну після триденного відпочинку в турецькому Бодрумі.
Зеленський повертається в Україну з Туреччини Фото: Anadolu Agency

Зеленський з сім'єю покинули п'ятизірковий готель в кварталі Гюверджинлік в понеділок вранці, інформує Anadolu Agency.

В аеропорту Milas-Bodrum біля VIP-терміналу його проводжали губернатор Мугла Есенгуль Джівелек і глава виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан.

Нагадаємо, що 25 квітня переможець президентських виборів Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяв повернутися через два дні.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, дорікнула Зеленському за цей відпочинок.

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29 04 2019 11:18
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