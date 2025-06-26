Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими

В Україну 26 червня повернули групу військових, які перебували в російському полоні.

"Продовжуємо обміни, ще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби", – написав президент.

Зеленський зазначив, що більшість із них була в полоні з 2022 року.

"Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", – додав президент.