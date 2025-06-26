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Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими

26 червня 2025, 18:45
Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, більшість із них були в полоні з 22-го року.
В Україну 26 червня повернули групу військових, які перебували в російському полоні.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
 
"Продовжуємо обміни, ще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби", – написав президент.
 
Зеленський зазначив, що більшість із них була в полоні з 2022 року.
 
"Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", – додав президент.

 

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