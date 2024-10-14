Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї

"Є країни, які, на жаль, інвестують у затягування війни", наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці було детально обговорено фактично включення у війну Північної Кореї.

Про це стало відомо із вечірнього звернення глави держави.

"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї", – заявив президент.

Також керівництво держави обговорило відносини росії з деякими іншими країнами, які, за словами Зеленського, інвестують у затягування війни. Водночас аналізувалися відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть "допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату".

Зеленський додав, що цього тижня буде представлено всім партнерам у Європі українську стратегію примусу росії до справедливого завершення цієї війни.

"Сьогодні ж була доповідь віцепрем’єр-міністра Стефанішиної про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту Плану перемоги. Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів", – наголосив глава держави. Він додав, що План перемоги буде представлений публічно.