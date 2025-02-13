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Зеленський повідомив про "хороший результат на фронті"

13 лютого 2025, 20:09
Зеленський повідомив про
Він провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським
Українська армія має хороші результати на фронті.
 
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі 
 
"Були сьогодні доповіді військових наших - дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку - ваша сила дійсно має значення. Молодці!", - заявив Зеленський.
 
Він також додав, що провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
 
"Нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент - нашу військову авіацію. Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", - додав Зеленський.
Володимир Зеленськийросія окупантивійна в Україні

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