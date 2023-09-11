Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Зеленський пояснив, чому "щасливого кінця війни не буде"

11 вересня 2023, 15:18
Зеленський пояснив, чому
Захід повинен розуміти, що це спільна війна. І бажано, аби для цього він не опинився під загрозою, яка сьогодні нависла над Україною, наголошує президент.

Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ Сил оборони, наголошуючи, що всі хочуть, аби був щасливий кінець, проте операція захисників - не 1,5-годинний фільм, тож happy еnd'у не буде.

 В інтерв'ю CNN він пояснив це тим, що Україна вже втратила багато людей.  

"І перемога - це єдина річ, яка може принести деокупацію наших земель. Це також означає не дати росії змоги напасти на інші країни - країни Балтії, Польщу, - і цією агресією повернути нас усіх у Радянський Союз, - пояснив Зеленський. - Ми цього не хочемо. І для цього є лише одна позиція. Перемога - це не про щастя. Перемога можлива лише в єдності". 

Це, за словами Зеленського, повинні визнати й люди на Заході. Він пояснив, що йдеться не лише про цінності України, а спільні цінності, адже ця війна теж є спільною. 

"Ми платимо найвищу ціну, це правда. Я не хочу повторювати ці слова, усі знають ці слова. Але всі мають не тільки знати це. Люди на Заході мають це відчувати. І в них є вибір. Вони можуть відчути це, коли їхні родини будуть під справжньою загрозою. Чи вони цього хочуть? Справді хочуть спробувати? Я не рекомендую..." - підсумував президент. 

Також Володимир Зеленський заявив, що розраховує на отримання далекобійних ракет ATACMS вже восени цього року.

"Насамперед нам потрібна далекобійна зброя. Далекобійні системи, артилерія, боєприпаси тощо. Усі говорять про ATACMS, це дуже важливо. Всі говорять про винищувачі в небі, це дуже важливо. Почнімо з ATACMS. Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримку для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS. Це було дуже важливо. Отже, стосовно ATACMS я говоритиму з президентом Байденом знову. Це не перші переговори. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", – зазначив Зеленський.

Україна ще з 2022 року просить США про передачу далекобійних ракет ATACMS, що здатні бити по цілях на відстані до 300 км. Наші військові можуть використовувати такі ракети за допомогою РСЗВ HIMARS, які раніше отримали від США.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден наближається до рішення щодо постачання Україні ракет великої дальності.

atacmsвійна в УкраїніЗеленський.

Останні матеріали

путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Українці продемонстрували росіянам
Політика
Українці продемонстрували росіянам "Морок". Британські ВПС захищають українське зерно у румунських водах – Том Купер
Переклад iPress – 10 вересня 2023, 23:51
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Технології
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 00:44
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється