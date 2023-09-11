Зеленський пояснив, чому "щасливого кінця війни не буде"

Захід повинен розуміти, що це спільна війна. І бажано, аби для цього він не опинився під загрозою, яка сьогодні нависла над Україною, наголошує президент.

Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ Сил оборони, наголошуючи, що всі хочуть, аби був щасливий кінець, проте операція захисників - не 1,5-годинний фільм, тож happy еnd'у не буде.

В інтерв'ю CNN він пояснив це тим, що Україна вже втратила багато людей.

"І перемога - це єдина річ, яка може принести деокупацію наших земель. Це також означає не дати росії змоги напасти на інші країни - країни Балтії, Польщу, - і цією агресією повернути нас усіх у Радянський Союз, - пояснив Зеленський. - Ми цього не хочемо. І для цього є лише одна позиція. Перемога - це не про щастя. Перемога можлива лише в єдності".

Це, за словами Зеленського, повинні визнати й люди на Заході. Він пояснив, що йдеться не лише про цінності України, а спільні цінності, адже ця війна теж є спільною.

"Ми платимо найвищу ціну, це правда. Я не хочу повторювати ці слова, усі знають ці слова. Але всі мають не тільки знати це. Люди на Заході мають це відчувати. І в них є вибір. Вони можуть відчути це, коли їхні родини будуть під справжньою загрозою. Чи вони цього хочуть? Справді хочуть спробувати? Я не рекомендую..." - підсумував президент.

Також Володимир Зеленський заявив, що розраховує на отримання далекобійних ракет ATACMS вже восени цього року.

"Насамперед нам потрібна далекобійна зброя. Далекобійні системи, артилерія, боєприпаси тощо. Усі говорять про ATACMS, це дуже важливо. Всі говорять про винищувачі в небі, це дуже важливо. Почнімо з ATACMS. Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримку для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS. Це було дуже важливо. Отже, стосовно ATACMS я говоритиму з президентом Байденом знову. Це не перші переговори. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", – зазначив Зеленський.

Україна ще з 2022 року просить США про передачу далекобійних ракет ATACMS, що здатні бити по цілях на відстані до 300 км. Наші військові можуть використовувати такі ракети за допомогою РСЗВ HIMARS, які раніше отримали від США.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден наближається до рішення щодо постачання Україні ракет великої дальності.