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Зеленський пояснив, чому Україна має бути в НАТО

08 серпня 2023, 17:07
Зеленський пояснив, чому Україна має бути в НАТО
Володимир Зеленський
У світі розуміють, що в Україні "дуже потужна армія", переконаний Зеленський.

Глава держави Володимир Зеленський впевнений, що після війни Україна повинна вступити у НАТО, бо Сили оборони мають бойовий досвід. 

Про це очільник держави сказав під час розмови із представниками ЗМІ з Латинської Америки.

"Коли говорять, що НАТО воює з росією на території України, це говорить росія, тому що вона не може в своїй голові уявити, як такій великій армії протистоїть Україна. Щоб хоч якось заспокоїти своє суспільство, виправдати їхні непереможні щоденні потуги на полі бою, вони придумали собі образ цього "звіра", - сказав він.

Зеленський спростував фейки пропагандистів, що на території України розташовані бази США чи інших партнерів НАТО.

"Нам не потрібні ніякі бази. Навпаки - я впевнений, що країни НАТО, балтійські держави, були б дуже раді, якщо б потужні українські воїни були б розміщені на їх території і охороняли б їх кордони після цієї війни, в мирний час. Всі розуміють, що в нас дуже потужна армія і багато військових. Нам не потрібні ніякі бази, в нас немає ніяких баз - ні США, ні інших партнерів", - зауважив президенти України. 

Зеленський підкреслив, "є приклад - там, де НАТО, там немає війни. Всі вони вступали в НАТО через те, що бояться, що Радянський Союз повернеться назад. НАТО для України - не наступальна місія. Ми нікуди не наступали ніколи. Всюди, де ми наступали - наша територія", - підсумував він.

НАТОвійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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