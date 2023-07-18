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Зеленський пояснив, чому Україна має повне право використовувати касетні боєприпаси

18 липня 2023, 21:53
Зеленський пояснив, чому Україна має повне право використовувати касетні боєприпаси
Джерело president.gov.ua
росія неодноразово використовувала проти України кластерні боєприпаси та іншу заборонену зброю.

Українські військові будуть застосовувати касетні боєприпаси на своїй землі проти загарбників, що є абсолютно справедливим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам.

Він зазначив, що Україна отримала касетні боєприпаси через 9 років після початку війни з російськими агресорами.

"Україна отримала кластерні боєприпаси цьогоріч через 9 років ведення бойових дій проти України російською федерацією різною забороненою зброєю, включаючи кластерні боєприпаси", – заявив президент.

Зеленський підкреслив, що наразі немає жодного доказу того, що Україна коли-небудь використовувала кластерні боєприпаси по території росії.

"Так, на полі бою тепер проти ворога на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо", – сказав глава держави.

 

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