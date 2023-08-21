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Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ

21 серпня 2023, 08:25
Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ
Володимир Зеленський
Україна очікувала, поки у неї з’являться потужності.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки, аби починати активний контрнаступ.

Про це він сказав 20 серпня під час пресконференції з прем'єр міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, то ви просто втратите людей. Могли загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три чи п’ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Вони просто загинуть, а ви не досягнете тієї цілі, яка нам усім потрібна. Це деокупація — повна деокупація — всієї нашої території", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Україна очікувала поки у неї з’являться потужності для контрнаступу. Водночас росіяни, за слвоами президента, користувалися цим моментом і активно заміновували територію і будували укріплення.

"Багато укріплень вони зробили ще 8 років тому, починаючи з 2015-2016 років. Вони це робили на Донбасі після його окупації", - розповів президент.

Водночас, він додав, що не може критикувати партнерів, адже Україна все ж отримала від них підтримку.

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