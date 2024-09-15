Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський пояснив, чому ЗСУ не вистачає боєприпасів

15 вересня 2024, 20:07
Зеленський пояснив, чому ЗСУ не вистачає боєприпасів
Володимир Зеленський
Восьмимісячна пауза, що передувала позитивному рішенню Конгресу США про допомогу, повністю виснажила всі українські запаси.
Незважаючи на пакети військової допомоги від США і Європи, Україна все ще відчуває критичну нестачу боєприпасів – як через повільне постачання, так і через дуже великі потреби.
 
Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю з журналістом CNN Фарідом Закарією.
 
"Нам потрібно підготувати 14 бригад. На цей час з цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири… Нам потрібно занадто багато", - пояснив Зеленський.
 
Він додав, що саме тому Україна розвиває внутрішнє виробництво дронів, хоча його теж недостатньо.
 
Президент також пояснив, що восьмимісячна пауза, що передувала позитивному рішенню Конгресу США, повністю виснажила всі українські запаси.
 
"Що ми робили протягом цих восьми місяців? Ми використовували все, що могли. Ми передали те, що в нас є в резервах, і те, що в нас є на складах або в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них було, ми забрали – усю їхню зброю", - пояснив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється