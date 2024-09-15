Зеленський пояснив, чому ЗСУ не вистачає боєприпасів

Восьмимісячна пауза, що передувала позитивному рішенню Конгресу США про допомогу, повністю виснажила всі українські запаси.

Незважаючи на пакети військової допомоги від США і Європи, Україна все ще відчуває критичну нестачу боєприпасів – як через повільне постачання, так і через дуже великі потреби.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю з журналістом CNN Фарідом Закарією.

"Нам потрібно підготувати 14 бригад. На цей час з цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири… Нам потрібно занадто багато", - пояснив Зеленський.

Він додав, що саме тому Україна розвиває внутрішнє виробництво дронів, хоча його теж недостатньо.