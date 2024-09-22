Зеленський пояснив наслідки для США від перемоги росії – The New Yorker

Зеленський заявив, що Україна вберегла Америку від "тотальної війни".

Україна зробила все можливе, щоб не втягнути Америку у війну, однак якщо допустити перемогу росії, то для самої Америки це матиме катастрофічні наслідки. Якби Україна не встояла, путін пішов би далі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New Yorker.

"По-перше, до Європи, Америки та Канади приїхало б близько сорока мільйонів іммігрантів. По-друге, ви б втратили найбільшу країну в Європі - величезний удар по впливу Америки на континенті. росія тепер матиме там повний вплив. Ви втратите всіх - Польщу, Німеччину - і ваш вплив дорівнюватиме нулю", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що американська громадськість має зрозуміти, що сам факт існування України не є проблемою, водночас стійкість України дала змогу Америці вирішити безліч інших проблем. росія замість України могла б напасти на Польщу або країни Балтії, які є членами НАТО, і для Сполучених Штатів це було б "катастрофою, ударом нижче пояса".