Зеленський пояснив наслідки для США від перемоги росії – The New Yorker
22 вересня 2024, 19:19
Зеленський заявив, що Україна вберегла Америку від "тотальної війни".
Україна зробила все можливе, щоб не втягнути Америку у війну, однак якщо допустити перемогу росії, то для самої Америки це матиме катастрофічні наслідки. Якби Україна не встояла, путін пішов би далі.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New Yorker.
"По-перше, до Європи, Америки та Канади приїхало б близько сорока мільйонів іммігрантів. По-друге, ви б втратили найбільшу країну в Європі - величезний удар по впливу Америки на континенті. росія тепер матиме там повний вплив. Ви втратите всіх - Польщу, Німеччину - і ваш вплив дорівнюватиме нулю", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що американська громадськість має зрозуміти, що сам факт існування України не є проблемою, водночас стійкість України дала змогу Америці вирішити безліч інших проблем. росія замість України могла б напасти на Польщу або країни Балтії, які є членами НАТО, і для Сполучених Штатів це було б "катастрофою, ударом нижче пояса".
"У цьому випадку ви безумовно будете залучені в повномасштабну війну - з військами на місцях, фінансуванням, інвестиціями, а американська економіка перейде на військові рейки. Тому говорити, що ви вже давно берете участь у цій війні, просто неправда. Зовсім навпаки: Я вважаю, що ми вберегли Америку від тотальної війни", - наголосив Зеленський.
Він також додав, що в разі ослаблення підтримки України росія може "вирішити, що цього достатньо, і завдати удару по Польщі - наприклад, у відповідь на якусь провокацію з боку білорусі".
"І ось, після двох із половиною років вашої підтримки та інвестицій, за які ми вам дуже вдячні, ви можете помножити їх усі на нуль. Америці довелося б починати інвестувати з нуля, причому у війну зовсім іншого калібру. У ній битимуться американські солдати. І все це, додам, принесе величезну користь росії", - додав український президент.