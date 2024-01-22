Зеленський пояснив, навіщо запроваджує інститут множинного громадянства

За словами президенрта, українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом, після багатьох років очікування мають стати українцями й за паспортом – на законодавчому рівні.

Президент україни Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Про це йшлося у вечірньому зверненні глави держави.

За словами президента, множинне громадянство дасть змогу мати український паспорт всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресорки рф.

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", – зазначив Зеленський.

Додамо, що множинне громадянство дозволене у 130 країнах світу. Воно надає власникам кількох паспортів як переваги, так і накладає певні зобов'язання.