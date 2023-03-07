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Зеленський пояснив рішення продовжувати оборону Бахмута – CNN

07 березня 2023, 21:35
Зеленський пояснив рішення продовжувати оборону Бахмута – CNN
Фото: Укрінформ
Українське командування ухвалило рішення продовжити оборону Бахмута виходячи з тактичних міркувань.

Якщо російським окупантам вдасться захопити Бахмут Донецької області, це відкриє шлях для захоплення ключових міст на сході України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.   

Глава держави наголосив, що українське військове керівництво єдине в рішенні продовжувати оборону Бахмута.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти в Краматорськ, Слов’янськ, після Бахмута у росіян буде відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Ось чому там стоять наші хлопці", – пояснив Зеленський.

Президент додав, що українські мотиви захищати місто дуже відрізняються від цілей російських військових.

"Ми розуміємо, чого росія хоче там здобути. росії потрібна бодай якась перемога – маленька перемога – навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів", – підкреслив глава держави.

За його словами, якщо окупантам вдасться "встановити свій маленький прапор над містом", це допоможе мобілізувати росіян, щоб створити уявлення про те, що вони така потужна армія.

CNN пише, що "деякі командири та молодші офіцери ставлять під сумнів доцільність утримання Бахмута". Зеленський відкинув цю інформацію та сказав, що ніколи не чув такого від своїх командирів.

"Військові самі бачать, що ми маємо залишатися там сильними, незважаючи на те, що росія зруйнувала все місто. Війська допомагали дітям, мирним жителям залишити місто – досі люди виїжджали з Бахмута. Ми всім допомагали", – зазначив він.

 

оборонаБахмутвійськовівійна в Україні

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