Зеленський пояснив, що уникає публічних виступів, "щоб об'єднати українців"

"Я можу ходити кожен день... мене запрошують на якісь політичні програми. Кожен божий день"

Кандидат у президенти України шоумен Володимир Зеленський розповів, чому уникає публічних виступів, зустрічей із громадськими організаціями та журналістами.

"Я можу ходити кожен день ... мене запрошують на якісь політичні програми. Кожен божий день. Не зараз, це почалося дуже давно. А тепер уявіть собі - а я не йду. Я вам поясню. Ваше інтерв'ю подивиться мільйон. А тепер уявіть, якщо я кожен день буду ходити і до всіх журналістів? Поважаю всіх, не в цьому справа - це мій підхід, моя інформаційна політика", - пояснив Зеленський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він також заявив, що має намір спілкуватися з українцями через соцмережі, а не за допомогою телебачення.

"Знаєте чому? Мені не потрібна ця статистика. Мені сказали, що до нас не прийде на вибори молодь, і я програю. Я про перший тур, я не говорю про результати всіх виборів. Мені сказали, що ми не знайдемо контакт, тому що Фейсбук і соцмережі впливають на 6% суспільства. Мені сказали, що ті люди, які читають соцмережі, більш ледачі з точки зору якихось змін, не вірять у зміни. Що ті ж політики так і залишаться, і що головна аудиторія - телевізійна. Нам багато всього сказали ... Далі, що ми зробили? Ми в це не повірили. Ми знайшли формат комунікації з людьми, і від 6-8% до великого телевізора. Ми ж практично з телевізора не взаємодіяли, ну, дуже мало... " - додав Зеленський.

На його думку, рідкісні появи політиків у ЗМІ об'єднують людей.

"Рідкісні появи, які зводять людей разом, об'єднують їх. Я хочу, щоб мене побачили. Це як у старі часи, ще за радянських часів, усі бігли: "Що сьогодні? "Сімнадцять миттєвостей весни" або там "Слуга народу". Один раз транслюють цю серію, в такий-то час, і всі про це знають. Де її можна подивитися? Її можна подивитися по телевізору. Не важливо, є в тебе вдома телевізор чи ні. Було так раніше - у дворі сідали і дивилися. Ти об'єднуєш людей", - зазначив кандидат у президенти.

Він також пообіцяв записувати звернення до жителів окупованих територій.

"Я буду кожен день записувати відео для східних регіонів України і говорити до них: Дивіться, НАТО - не звірюка, і воно не ковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, нехай почнуть вивчати", - додав Зеленський.

Також, кандидат в президенти Володимир Зеленський вважає, що перед забороною російських соцмереж "Вконтакте" і "Однокласники", потрібно було провести роз'яснювальну роботу і надати людям інші майданчики для спілкування.