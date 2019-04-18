Зеленський пояснив, що уникає публічних виступів, "щоб об'єднати українців"
"Я можу ходити кожен день ... мене запрошують на якісь політичні програми. Кожен божий день. Не зараз, це почалося дуже давно. А тепер уявіть собі - а я не йду. Я вам поясню. Ваше інтерв'ю подивиться мільйон. А тепер уявіть, якщо я кожен день буду ходити і до всіх журналістів? Поважаю всіх, не в цьому справа - це мій підхід, моя інформаційна політика", - пояснив Зеленський в інтерв'ю "РБК-Україна".
Він також заявив, що має намір спілкуватися з українцями через соцмережі, а не за допомогою телебачення.
"Знаєте чому? Мені не потрібна ця статистика. Мені сказали, що до нас не прийде на вибори молодь, і я програю. Я про перший тур, я не говорю про результати всіх виборів. Мені сказали, що ми не знайдемо контакт, тому що Фейсбук і соцмережі впливають на 6% суспільства. Мені сказали, що ті люди, які читають соцмережі, більш ледачі з точки зору якихось змін, не вірять у зміни. Що ті ж політики так і залишаться, і що головна аудиторія - телевізійна. Нам багато всього сказали ... Далі, що ми зробили? Ми в це не повірили. Ми знайшли формат комунікації з людьми, і від 6-8% до великого телевізора. Ми ж практично з телевізора не взаємодіяли, ну, дуже мало... " - додав Зеленський.
На його думку, рідкісні появи політиків у ЗМІ об'єднують людей.
"Рідкісні появи, які зводять людей разом, об'єднують їх. Я хочу, щоб мене побачили. Це як у старі часи, ще за радянських часів, усі бігли: "Що сьогодні? "Сімнадцять миттєвостей весни" або там "Слуга народу". Один раз транслюють цю серію, в такий-то час, і всі про це знають. Де її можна подивитися? Її можна подивитися по телевізору. Не важливо, є в тебе вдома телевізор чи ні. Було так раніше - у дворі сідали і дивилися. Ти об'єднуєш людей", - зазначив кандидат у президенти.
Він також пообіцяв записувати звернення до жителів окупованих територій.
"Я буду кожен день записувати відео для східних регіонів України і говорити до них: Дивіться, НАТО - не звірюка, і воно не ковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, нехай почнуть вивчати", - додав Зеленський.
Також, кандидат в президенти Володимир Зеленський вважає, що перед забороною російських соцмереж "Вконтакте" і "Однокласники", потрібно було провести роз'яснювальну роботу і надати людям інші майданчики для спілкування.
Додамо, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський в разі перемоги на виборах планує ухвалити закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
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