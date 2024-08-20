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ПОЛІТИКА

Зеленський прагне повернення біженців, але Європа розраховує на їхню робочу силу – Bloomberg

20 серпня 2024, 14:24
Зеленський прагне повернення біженців, але Європа розраховує на їхню робочу силу – Bloomberg
Мексиканські біженці
Наприклад, у Чехії українські робітники роблять значний внесок у будівельну галузь.

Понад 6 мільйонів українців залишаються біженцями за кордоном, згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Український Центральний банк прогнозує, що ще 400 тисяч людей покинуть країну цього року через такі труднощі, як відключення електроенергії та загрози для енергетичної інфраструктури.

Про це пише Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб біженці повернулися, щоб підтримати зруйновану війною економіку і протистояти росії. Значна частина Центральної та Східної Європи, тим часом, відчуває нестачу робочої сили, а такі країни, як Польща і Чехія, не хочуть втрачати людей.

Українці роками працювали на польський і чеський ринок праці ще до війни. Коли росія напала, багато хто повернувся на батьківщину воювати. Але їхня відсутність відчувалася в таких галузях, як будівництво і транспорт. Адже у багатьох компаніях вони становили майже третину робочої сили.

"Зеленський намагається переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, звертаючись до них з проханням про допомогу на двосторонніх зустрічах", — зазначають редактори.

Політики в Польщі та Угорщині заявили, що не відправлятимуть біженців назад, доки триває війна. Але є також ключова економічна причина утримувати їх, особливо в країнах, чиє керівництво останніми роками негативно ставиться до імміграції.

Крім українців, які влаштувалися в Польщі ще до війни, країна прийняла близько 950 тисяч біженців. Їхній внесок у ВВП становив від 0,7 до 1,1% торік, згідно зі звітом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і бухгалтерської фірми Deloitte. У звіті також йдеться про те, що сім'ї українських біженців у Польщі забезпечують себе самі. 80% їхніх доходів надходить від роботи, після того, як вони почали працювати швидше, ніж очікувалося.

У Чеській Республіці українські біженці сплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі цього року, ніж отримали у вигляді соціальних виплат, свідчать дані Міністерства праці.

"Відверто кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і працьовитості українських біженців. Будівельна галузь, наприклад, повністю зупинилася б без українських робітників", — сказав голова лобістської групи роздрібної торгівлі та готельного бізнесу Томаш Пруза.

Європабіженцівійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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