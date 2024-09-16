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ПОЛІТИКА

Зеленський представить план перемоги на Генеральній Асамблеї ООН наприкінці вересня

16 вересня 2024, 16:06
Зеленський представить план перемоги на Генеральній Асамблеї ООН наприкінці вересня
Зеленський має намір представити західним партнерам, включно з президентом Байденом, а також кандидатами на вибори у США, такими як Дональд Трамп і Камала Гарріс, "план перемоги".

24 вересня на Генеральній Асамблеї ООН розпочнуться загальні дебати, основними темами яких будуть війна в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти. У перший день із промовою виступить президент США Джо Байден, а 25 вересня - президент України Володимир Зеленський. 

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зеленський має намір представити західним партнерам, включно з президентом Байденом, а також кандидатами на вибори у США, такими як Дональд Трамп і Камала Гарріс, "план перемоги".

Також на порядку денному Генасамблеї буде обговорено питання про узгодження використання далекобійної зброї, яку поставляють Україні, для ударів по цілях на території росії. Це питання стало актуальним на тлі нещодавніх російських атак на українські міста.

На початку повномасштабної війни Україна та росія провели кілька раундів переговорів, але згодом Україна відмовилася від них через ультиматуми з боку рф.

Україна вже представила свою "формулу миру" і в червні організувала перший саміт миру. Другий мирний саміт планується на листопад, і не виключено, що на нього можуть запросити представників росії.

Генасамблея ООНвійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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