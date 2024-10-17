Зеленський представив план перемоги лідерам ЄС

Президент закликав підтримати план перемоги і допомогти Україні створити належні умови для припинення війни на справедливих засадах.

Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги головам держав та урядів усіх країн-членів Європейського Союзу.

Про це глава держави сказав під час участі у засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

"Ми провинні провести другий Саміт миру, який покладе край війні. І ми готуємо Рамки Формули миру, які включатимуть усі аспекти мирного відновлення. Вже відбулося чотири зустрічі щодо пунктів Формули миру і сьогодні відбувається п'ята зустріч. Я вдячній Франції за проведення сьогоднішньої зустрічі. Це ядерна безпека", - повідомив Зеленський.

За його словами, у листопаді буде готовим повноцінний документ, заснований на Формулі миру - на усіх десяти пунктах.