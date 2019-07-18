Зеленський про дотації Косюку: МХП не потребує державної підтримки
"У 2017-2018 роках одному з найбільших агрохолдингів України "Миронівський хлібопродукт" із держбюджету було виділено майже 2,5 млрд грн дотацій, так це називається. Насправді, він не потребує державної підтримки, тому що у нього є надприбутки і він щорічно виплачує величезні дивіденди своїм акціонерам", - підкреслив Зеленський, повідомляє Liga.net.
"Я хотів би звернутися до наших правоохоронних органів, до антикорупційних органів - а давайте перевіримо, якщо у нас є така інформація, суму цієї бюджетної допомоги і суму дивідендів, і порівняємо - може, і однакові суми отримаємо. Дуже цікава статистика", - додав він.
З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.
Власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.
"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.
17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. У 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.
Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.
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