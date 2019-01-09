Президент про обіцяні судові процеси над корупціонерами: "Восени... все почнеться"

Зеленський також висловив упевненість, що до кінця 2019 року буде припинено контрабанду

Володимир Зеленський заявив, що восени поточного року можуть розпочатися судові процеси над корупціонерами, при цьому він не виключив "аукціону кримінальних справ".

"Антикорупційний суд, якого не було, 5 вересня починає працювати вперше в Україні. Там пройшов конкурс, мені здається, зараз там з'являться чесні судді. Далі - у нас з'явиться генпрокурор. Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли з'являться і Антикорупційний суд, і генпрокурор, все почнеться", - заявив президент в інтерв'ю каналу "1+1", програмі "100 днів президента України".

На питання, чи буде "аукціон кримінальних справ", як зобразили його автори фільму "Слуга народу", Зеленський заявив: "Може бути".

"Подивимось. Скільки не буде вистачати грошей у державі", - зазначив президент.

Він додав: "Я думаю, що є кримінальні справи, є такі люди... Батьківщину продавати не можна. Тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити".

"Ми закінчимо контрабанду, коли буде реформована митна служба і податкова. Ми це все зробимо. Думаю, до кінця 2019 року ми приб’ємо "контрабас. Ми зупинили велику кількість контрабанди. Вони дійсно дуже бояться. І дійсно на митниці і на кордоні, дуже сильно, в рази зменшилася контрабанда. Вони стоять, вони не знають, куди нести", - заявив він .

Також Зеленський прокоментував можливість виникнення груп впливу у великій політсилі "Слуга народу" у новобраному парламенті.

"До них вже ходять люди. ... Вони знають, що я по телефону казав вже деяким. Я їм казав відверто: я вас приб’ю. Знайду і приб’ю просто. Я їм сказав. Це просто ганьба. Тому вони знають моє відношення", - заявив президент.

Нагадаємо, що одним зі слоганів передвиборчої кампанії Зеленського був "Весна прийде - саджати будемо".

У квітні представник команди тодішнього кандидата у президенти Олександр Данилюк заявив щодо очікувань виборців притягнути до відповідальності представників влади за корупційні злочини: "Стосовно посадок. Що може зробити президент? Він не буде втручатися в процеси і заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Сам він не може саджати чи не саджати людей – тоді він нічим не відрізнятиметься від старої системи".