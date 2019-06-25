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Зеленський про ПАРЄ: Розчарований рішенням Ради затвердити без обмежень повноваження делегації Росії

"Головним аргументом за повернення стали необхідність захисту прав людини та громадянина як найвищих демократичних цінностей"
Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.
Зеленський про ПАРЄ: Розчарований рішенням Ради затвердити без обмежень повноваження делегації Росії Фото: president.gov.ua

"Минулого тижня я особисто обговорював це питання з Президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше" - повідомив Президент України на сторінці у Facebook.

Також Зеленський подякував українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які "мужньо боролися до кінця".

"Головним аргументом за повернення стали необхідність захисту прав людини та громадянина як найвищих демократичних цінностей. Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні" - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що хоче побачити, "як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків".

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.

В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.

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25 06 2019 11:43
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