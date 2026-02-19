Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський про переговори, зустріч із путіним та проведення виборів: головне з інтерв'ю

19 лютого 2026, 08:27
Зеленський про переговори, зустріч із путіним та проведення виборів: головне з інтерв'ю
Фото: Зеленський / Telegram
Зеленський повідомив, що за підсумками переговорів у Женеві сторони просунулися у військовому напрямку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що четвертий раунд мирних переговорів знову пройде у Швейцарії.

Про це він розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Глава держави наголосив, що вважає символічно правильним проведення перемовин саме в Європі.

"Якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут. Європейці мають відчувати, що це агресія проти нас і проти Європи", — зазначив він.

За словами президента, детальніша інформація щодо дати та порядку денного з’явиться після повернення української делегації.

Військовий прогрес і складна політика

Зеленський повідомив, що за підсумками переговорів у Женеві сторони просунулися у військовому напрямку. Йдеться про напрацювання документа щодо механізмів моніторингу припинення вогню.

"За військовим напрямом сторони ближче до результату… як необхідно здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню", — сказав він.

Водночас політичний блок, зокрема питання Донбасу, залишається складним.

"У нас три різні точки зору щодо питання територій", — підкреслив президент.

Він нагадав, що у 2025 році під час переговорів у Саудівській Аравії США пропонували припинити вогонь і зафіксувати лінію розмежування, а територіальні питання вирішувати дипломатичним шляхом. Україна підтримує саме цю позицію.

Україна не визнає окупацію Донбасу

Президент заявив, що росія пропонує Україні вийти з Донбасу в обмін на завершення війни, однак Київ не може погодитися на такі умови.

"Ми не можемо просто піти. Це наша територія… Так, це тимчасово окуповані території. Але давайте зупинимося там, де ми знаходимося. І це вже великий компроміс", — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що добровільна відмова від територій є неприйнятною, а український народ навряд чи підтримає таке рішення після значних втрат.

Він також наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки, зокрема від США, присутності європейських партнерів та збереженні потужної української армії чисельністю до 800 тисяч військових.

Про можливу зустріч з путіним

Глава держави заявив, що на потенційних переговорах з владіміром путіним не витрачав би час на історичні дискусії чи емоції.

"Єдине, про що я хочу говорити — це як швидко і з мінімальними втратами завершити цю війну", — сказав Зеленський.

На запитання, чи віддав би він наказ ліквідувати російського лідера, президент відповів, що проблема не в конкретній особі, а в системі.

"Я не впевнений, що інша людина не стане таким же путіним. Суть не в цьому", — зазначив він.

Вибори можливі у разі перемир’я

Президент заявив, що готовий ініціювати проведення виборів у разі хоча б двомісячного перемир’я.

"Якщо буде навіть двомісячне перемир’я, можливо, можна буде підписати якісь документи або провести референдум", — сказав він.

Водночас Зеленський вважає, що росія зацікавлена у його заміні. Він також наголосив, що в Україні неможливо просто "натиснути" на парламент для ухвалення потрібного рішення — усі зміни потребують законної процедури та суспільної підтримки.

Президент підсумував, що Україна відкрита до будь-яких форматів, які можуть привести до миру, однак не прийматиме умов, що суперечать її суверенітету та національним інтересам.

виборивійнаВладімір ПутінДонбаспереговориВолодимир Зеленський

